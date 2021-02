Annulation de la semaine de relâche en Ontario?

«À moins que les enfants restent à la maison et que les parents les gardent à l’intérieur durant la semaine de relâche pour qu’ils ne se mélangent pas avec d’autres enfants, ce ne sera pas un problème, mais nous avons vu le contraire à Noël. Les chiffres se sont vraiment multipliés en termes de positivité pour la tranche d’âge entre 11 et 13 ans, par exemple.»

Pas de retour à l’école avant le 16 février

Les écoles du nord de l’Ontario sont ouvertes depuis le 11 janvier, et celles d’Ottawa et de l’Est ontarien accueillent les élèves et les enseignants depuis lundi 1er février.

Dès ce lundi 8 février, d’autres élèves du sud de la province pourront retourner en classes, et ceux des régions plus fortement touchées par la transmission de la covid, soit Toronto, Peel et York, ne pourront retourner à l’école que la semaine suivante, soit à compter du mardi 16 février.