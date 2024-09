Remplacer l’université (et Zoom) par le métavers?

«Nous équipons notre jeunesse pour qu’elle puisse réussir ici au pays et qu’elle garde cet avantage compétitif qui est le bilinguisme», a commenté le ministre Randy Boissonneault.

Jeune Afrique

Le président de Voilà Learning critique nos systèmes traditionnels d’éducation depuis bien avant la covid. Or, la covid a permis à plusieurs intervenants de se familiariser et d’apprécier les avantages de l’éducation à distance.

Son propre parcours n’aurait plus de raison d’être, selon lui. Il est né et est allé à l’école en Tunisie, puis a fait des études supérieures en France et aux États-Unis, pour finalement travailler au Canada. «Je n’ai pas beaucoup profité à mon pays natal.»

Dans un monde où le métavers serait accessible à tous, un jeune Africain pourrait aller au collège ou à l’université de n’importe quel pays en restant chez lui et, plus tard, travailler et faire profiter son pays de sa formation. Rien d’utopique ici: le métavers n’est pas une technologie compliquée et s’installe facilement sur les ordis, tablettes et téléphones.