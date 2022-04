Un repas dans le métavers, ça vous dit?

Vous pouvez créer, acheter et vendre des biens, et aussi commander et manger virtuellement de la nourriture dans une économie numérique.

Vous ne pouvez évidemment pas physiquement déguster de la nourriture dans le métavers. Mais vous pouvez tout de même effectuer beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire dans le monde réel.

Plusieurs restaurants se lancent

Dans les concepts les plus idéalistes du métavers, l’interopérabilité permet à quiconque de transporter des objets virtuels – comme des vêtements ou des voitures – d’une plateforme à une autre.

Vous pouvez gagner de l’argent et obtenir des crédits pour acheter des objets dans le monde réel.

Chipotle s’est récemment associé à Roblox pour que les utilisateurs créent des repas qui rapportent des crédits pour de la vraie nourriture.