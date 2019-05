Initiation à la «virtualité augmentée» au Labo

C’est l’aboutissement d’un projet artistique qui a commencé en février dernier. La galerie du Labo, le centre d’arts médiatiques francophone de Toronto, exposait récemment deux installations numériques d’élèves des écoles secondaires Toronto Ouest et Collège français.

Ateliers avec le Labo

Depuis début 2019, les jeunes ont participé à quatre ateliers sur les arts médiatiques avec le Labo. Accompagnés de leur professeur arts et technologies, Sébastien De Grand’Maison, ils ont assisté à des projections de films et pris part à des ateliers de vidéos et de photographie.

À travers les différents ateliers, ces jeunes en 9e année ont pu explorer la relation entre l’art et le multimédia. Cela leur a aussi permis d’utiliser du matériel professionnel comme des caméras filmant à 360 degrés.

Installation finale

Les élèves ont travaillé avec l’artiste Eduardo Vasquez, qui a réalisé les structures 3D en papier avant de les fixer au mur.

Ensuite, les élèves ont projeté les vidéos qu’ils avaient tournées au cours de l’atelier de vidéo 360 degrés. C’est ce qu’on appelle du video mapping, soit la projection de vidéos ou d’effets lumineux sur des volumes. Le fond sonore résultait d’un mixage de sons également réalisé par les élèves.