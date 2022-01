Remise en forme: faire du sport chez soi, c’est possible!

En cette période d’incertitudes, le yoga et le pilates seront vos sports alliés pour évacuer le stress tout en restant à la maison. Pour cela, il suffit d’un tapis (la chaîne Décathlon en propose plusieurs sortes) et un endroit calme chez soi pour pratiquer. Ces deux sports vous assurent un défoulement et une relaxation à chaque séance.

Musculation

Pour ceux qui souhaitent se muscler, fini l’excuse du manque de matériel de sport. L’exercice de la chaise, la planche abdominale ou encore les squats fessiers ne nécessitent aucun équipement. Enfilez vos vêtements de sport, branchez une bonne playlist, et le tour est joué.

Pour pratiquer sereinement votre sport chez vous, Nicolas, conseiller sport au magasin Décathlon de Vaughan, conseille: « Choisissez un endroit qui n’est pas beaucoup utilisé par les personnes qui vivent avec vous. La lumière naturelle peut être motivante et vous donner un boost d’énergie. Essayez de trouver un endroit sans encombrement afin de ne pas vous laisser distraire. »

La technologie est votre amie

Il n’est pas toujours évident de faire de l’exercice seul à la maison, sans professionnel pour vous coacher. Pas de panique, Internet et les appareils connectés sont pleins de ressources, et vous pouvez trouver très facilement des exercices de sport qui vous conviennent.