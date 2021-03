Relations Chine-Canada: les libertés otages du commerce?

Pourtant, ajoute André Laliberté, «ce qui se produit en Chine, dans le cadre des camps d’internement pour les Ouïgours au Xinjiang, c’est un génocide. Et je salue le courage du parlement de le souligner [par une motion de la Chambre des communes le 22 février dernier], et je suis choqué par l’attitude honteuse du premier ministre d’éviter de se prononcer sur cette question».

Guy Saint-Jacques souligne quant à lui que depuis le début de la crise diplomatique avec la Chine, il y a plus de deux ans, «on sait beaucoup mieux ce qui se passe en Chine. Je pense que c’est raisonnable de dire qu’un génocide est en train de se produire au Xinjiang. Et si on regarde la convention des Nations Unies sur le génocide, et la définition de génocide, et bien ce qui passe là, c’est un génocide».

«Ce que le gouvernement aurait dû faire depuis un bon bout de temps, c’est d’énoncer une nouvelle stratégie d’engagement avec la Chine, de dire clairement “la question du génocide au Xinjiang nous inquiète”» et de travailler avec nos partenaires à l’international pour enquêter et faire la lumière sur cette situation, croit Guy Saint-Jacques.

Otages canadiens

Dans le cas de la détention de Michael Kovrig et Michael Spavor, l’ancien ambassadeur du Canada en Chine croit qu’Ottawa ne comprenait peut-être pas la stratégie chinoise.

«Je pense que la première année et demie, l’idée c’était “on va être gentils et puis le bon sens va prévaloir et ils vont libérer les deux Canadiens”, mais ce n’est pas comme ça que la Chine fonctionne. La Chine, de plus en plus, s’attend à une relation de vassal, donc [que le Canada] obéisse à ce qu’elle demande.»