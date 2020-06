Deux innocents en Chine rouge

Cette dictature a d’abord assujetti ses propres citoyens. On se souvient tous de la fameuse «Révolution culturelle» de Mao Zedong — dans le temps, on disait Mao Tsé-toung — à la fin des années 60. Pendant cette période, des centaines de millions de Chinois ont été persécutés, des millions sont morts. Ça donne une idée de ce dont ce régime est capable. Et ça continue!

En Chine, tout est surveillé. Les journaux appartiennent à l’État, les réseaux sociaux sont soumis à une censure draconienne, les entreprises doivent se conformer à des lois qui les obligent à faire ce que le gouvernement exige.

Des millions de caméras captent même les expressions des visages et les mouvements de tous les Chinois afin de «déterminer s’ils sont de bons citoyens». Des millions de «mauvais Chinois» sont ainsi envoyés dans des «camps de rééducation». Demandez aux Ouïgours et aux Tibétains.

Depuis l’accession au pouvoir du mégalomane Xi Jinping, la Chine tente d’étendre son hégémonie sur la planète. Elle a créé l’armée la plus puissante au monde. Elle étend par la force ses frontières autant au nord de l’Inde que dans la mer de Chine.

Et elle a le culot de s’insurger contre tous les pays qui ne se plient pas à ses quatre volontés!