Reflet Salvéo reste optimiste sur son avenir dans la réforme de la santé

Opportunités et dangers

Pour l’ancien directeur général Gilles Marchildon, désormais directeur général du campus torontois du Collège Boréal et remplacé pour six mois à Reflet Salvéo par Lise Marie Baudry, la période actuelle de changement est «à la fois source d’opportunité et de danger».

La réforme remplacera les 14 RLISS (Réseaux locaux d’intégration, auxquels sont attachées les entités francophones de planification) par une super-agence de Santé et une cinquantaine d’équipes locales ou thématiques.

Transition pour les RLISS

Mais Reflet Salvéo – qui conseille les RLISS de Toronto et de sa banlieue ouest – compte bien se greffer au nouveau système, a dit Solange Belluz, et participer au bon fonctionnement du système pour le progrès de la communauté franco-ontarienne.

En attendant les changements apportés par la loi 74, les services des entités vont augmenter, dans l’attente d’une réelle décision autour des RLISS qui, dans un premier temps, devront collaborer avec la nouvelle agence Santé Ontario.

Une francophone au coeur des services de santé

La directrice du Women’s College Hospital est une francophone, Danielle Martin. À l’AGA de Reflet Salvéo, elle a rappelé l’importance du système de santé dans l’identité nationale.