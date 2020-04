Redémarrage de l’économie: pas sans nouvelles pratiques sanitaires

Le gouvernement de l’Ontario compte bientôt donner le feu vert au déconfinement de la population, à la réouverture des écoles et au redémarrage de l’économie, mais cela se fera dans le respect de nouvelles pratiques sanitaires pour protéger les travailleurs, les clients et le grand public de la CoViD-19.

La province a émis cette semaine des documents d’orientation pour la sécurité au travail visant les secteurs manufacturier et agricole, de la fabrication et de la transformation des aliments, de la restauration et des services alimentaires.

61 documents

Ils s’appuient sur 61 documents d’orientation élaborés par les associations de santé et de sécurité de l’Ontario en réponse à la CoViD-19, visant les employés de divers secteurs comme le commerce de détail, les soins de santé, la construction, les transports, y compris le transport en commun, et les services de police et d’incendie.

«Le déconfinement doit se faire de manière sûre et responsable», a déclaré le premier ministre Doug Ford.