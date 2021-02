Rebâtir le village fantôme de Kiosk, une photo à la fois

Le village abandonné de Kiosk, situé à environ 340 km à l’ouest d’Ottawa, va connaître en quelque sorte une deuxième vie sur internet. Deux anciens résidents, Kent Lagace et Paul Laferrière, se sont donné pour mission de repérer et de numériser une grande quantité d’images pour un album photo et une carte interactive de cette communauté du Nipissing qui — en grande partie — n’existe plus.

Malgré une triste fin, un bon nombre de personnes — dont MM. Lagace et M. Laferrière — gardent de beaux souvenirs de leur village d’enfance et veulent partager les aspects positifs de Kiosk avec les prochaines générations avec le projet Rebuild Kiosk (Rebâtissons Kiosk).

Édifices démolis depuis longtemps

«J’ai pensé que ce serait une bonne occasion pour faire une compilation de photos, car la plupart des édifices étaient déjà démolis avant même que mes enfants viennent au monde», explique Kent Lagace.

«J’ai travaillé pour le ministère des Richesses naturelles et des Forêts [au parc Algonquin] et je me souvenais de plusieurs choses en faisant la route. Par contre, lorsqu’on vieillit, ces mémoires s’estompent avec le temps», raconte l’homme de 58 ans.

«Ma génération est la dernière à avoir vécu là. Alors si je suis en mesure de préparer une tournée virtuelle, je vais pouvoir montrer à mes enfants où j’ai demeuré et grandi.»