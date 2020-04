Le village ontarien de Swastika: gênant pour certains, identitaire pour d’autres

«Pendant la guerre, le nom de Swastika provoquait la colère auprès de plusieurs personnes, notamment des communautés juives», explique l’administratrice et porte-parole du musée de l’histoire du Nord de l’Ontario au Château Harry Oakes, Kaitlyn McKay.

«Selon eux, il y avait une connotation négative associée à ce nom. Le gouvernement de l’époque a donc décidé de changer le nom de la communauté à Winston, en hommage à Winston Churchill» (le premier ministre du Royaume-Uni pendant la Deuxième Guerre mondiale).

Récalcitrants

«Dans cette région, il n’y avait pas de préoccupations majeures par rapport au nom. Les résidents avaient un sentiment d’attachement et de fierté. Pour eux, ce n’était pas négatif comme ailleurs dans le monde.»

«Alors lorsque le nom de la communauté se faisait changer pour Winston pendant le jour, il y en a qui allaient au milieu de la nuit remettre le nom Swastika sur l’affiche.»

«Plusieurs ont même distribué des boîtes d’allumettes avec un message mentionnant que le nom de la communauté, qui remontait à 1922, allait rester, peu importe les actions de Hitler: «Hitler be damned, it’s been our logo and name since 1922 and we’re sticking to it». C’est de cette façon que la communauté a pu se défendre et préserver son nom.»