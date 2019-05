Ramer à contre-courant peut faire changer les choses

Mais le soir, je retournais dans la pauvreté [à Constance Lake]. Il y avait, derrière chez nous, un lieu où se rassemblaient des gens qui avaient probablement été dans les pensionnats. J’écoutais leurs histoires, qui étaient horribles. En plus d’avoir vécu les pensionnats, il y en avait parmi eux qui n’avaient pas le droit de voter parce qu’ils étaient des Autochtones.

On a eu le droit de vote en 1960. Pourtant, on n’est pas un peuple vaincu. Personne n’a jamais volé nos terres. Il est écrit dans la Proclamation royale de 1763 que les terres [du Canada] appartiennent déjà à quelqu’un. On a signé des traités, on était supposés d’être des partenaires.»

Alors, pour vous, que signifie la démocratie?

«L’accès à la démocratie, pour les Autochtones, c’est nouveau, une chose à laquelle on n’est pas habitués. Comme [membre d’une] Première Nation, il y a 50 ans, je n’aurais pas eu le droit de sortir de la réserve, de voter ou de me présenter pour devenir conseiller, maire, député… On n’était pas des personnes.

La démocratie, c’est qu’une personne comme moi ait maintenant le droit de se présenter.»

Vous avez fait le choix de vous engager directement dans cette démocratie en vous présentant aux élections provinciales, puis aux élections municipales. Vous avez même brusqué le système en refusant de prêter serment à la reine. Pourquoi l’engagement — et la résolution de faire les choses à sa manière — est important, selon vous?

«Les gens me demandent souvent pourquoi je rame contre le courant. Une rivière, c’est fait pour aller des deux bords. Si tu ne remontes pas le courant pour retourner dans le passé, tu ne trouveras jamais de nouveaux chemins.