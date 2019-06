Questionnements sur la dualité linguistique

En 1969, on est en pleine contestation au Canada. Le Québec est très revendicateur. Au moment où la commission se met en branle, certains anglophones et francophones croient que l’avenir du Canada passe par une reconnaissance accrue de sa diversité et surtout de sa dualité linguistique.

«Ils allaient plus loin que la loi actuelle»

Valérie Lapointe-Gagnon rappelle certaines propositions des commissaires. «Ils allaient plus loin que la loi actuelle; ils recommandaient, par exemple, des districts bilingues. Ils souhaitaient que le Nouveau-Brunswick se déclare bilingue, que l’Ontario se déclare bilingue aussi.»

Cinquante ans plus tard, la loi a-t-elle atteint cet objectif? L’historienne ne le croit pas. «On n’a pas encore atteint cette égalité des chances.»

Peut-être parce que tous les Canadiens n’ont pas encore pleinement adhéré à cette dualité chère à l’ancien directeur du Devoir, André Laurendeau. Il parlait, rappelle Mme Lapointe-Gagnon, «d’une adhésion libre d’un peuple libre» à cette idée de biculturalisme. Les Canadiens devaient «rêver leur pays».