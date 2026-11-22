À l’ère du numérique, les magazines de mode font face à plusieurs défis, dont plusieurs sont liés à ce qui fait leur essence même. Comment peuvent-ils demeurer pertinents ?

La sortie récente du film The Devil Wears Prada 2 a remis à l’avant-plan une question bien réelle. Dans cette suite, le magazine fictif Runway est confronté à des défis qui touchent aujourd’hui l’ensemble des médias traditionnels: concurrence accrue pour l’attention du public, transformation des modèles d’affaires et remise en question de leur place dans un environnement médiatique profondément transformé.

Les magazines de mode canadiens évoluent au sein de ce contexte plus large. Entre l’érosion du lectorat, le désengagement des annonceurs et le virage numérique, les revenus de la presse écrite ont fortement chuté. À cela s’ajoutent, dans le secteur de la mode en particulier, de nouveaux acteurs, comme les influenceurs, les créateurs de contenu et les marques elles-mêmes, qui produisent tous eux aussi un discours mode et rejoignent directement les consommateurs.

Si toutefois les magazines subsistent, c’est qu’il y a une raison.

Dans le cadre d’un mémoire de maîtrise en marketing à HEC Montréal, nous avons réalisé dix entretiens semi-dirigés auprès de professionnels des relations publiques, de marques de mode et des magazines. Ces entrevues exploraient le rôle du magazine de mode dans les stratégies marketing contemporaines des marques.