Quatrième de couverture ferme son micro

La série d’émissions de radio Quatrième de couverture, créée à Toronto en 2016 et animée par Anne Forrest-Wilson, a pris fin samedi au Collège Boréal.

Enregistrée devant public et suivie d’un café, l’émission invitait des chroniqueurs-lecteurs originaires d’Afrique, d’Europe et des Amériques à discuter de nouveaux romans de tous les horizons de la francophonie.

Cette toute dernière édition – Anne Forrest-Wilson quitte bientôt Toronto pour Montréal – avait pour thème La fureur de lire et était portée par les chroniqueurs Camille Contré, Chloé Leduc-Bélanger, Christine Klein-Lataud, Crina Bud, Elvis Nouemsi et Vittorio Frigerio.

Au cours des trois dernières années, des invités de marque sont passés à l’émission produite par L’écriture en mouvement: le chanteur louisianais Zachary Richard, l’ancien directeur du Centre de la francophonie des Amériques Denis Desgagné, des «oulipiens» comme Paul Fournel…

Anne Forrest-Wilson avait confirmé plus tôt à L’Express que des raisons financières (des coupes au Conseil des arts de l’Ontario) et logistiques (l’aménagement du lieu d’accueil, la lecture des ouvrages, la préparation) l’incitent à mettre fin à la série et aller relever d’autres défis.