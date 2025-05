Quarante autoportraits de Rembrandt

Rembrandt à tous les âges

Alain Bernard Marchand a fait une recherche méticuleuse des œuvres du peintre flamand pour dénicher une quarantaine d’autoportraits.

Il présente Rembrandt aussi bien dans la vingtaine qu’à 34, 51 ou 63 ans. Il nous le montre souvent accoutré d’un béret ou d’un chapeau à large bord, d’un collier d’or ou d’un hausse-col.

Voici ce que le poète écrit en conclusion: «Voir n’est jamais qu’une histoire. Que j’invente pendant que les siècles sont l’instant et l’éternité. Depuis les ateliers où tu inscris ton visage dans le temps jusqu’aux murs où tu me parles tout bas. Tu me dis que ta main a suivi ton œil, et ton œil, l’âge des miroirs. Car les portraits sont plus durables que nous. Et font de nos os ressurgir la chair.»

Ottawa

Né à Trois-Rivières mais établi à Ottawa depuis des décennies, Alain Bernard Marchand a fait de sa langue maternelle une terre d’élection qu’il parcourt à grands pas depuis sa venue à l’écriture.

Les visages de Rembrandt est son quinzième ouvrage, les précédents ayant tous été publiés aux Herbes Rouges.