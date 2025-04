Quand le plurilinguisme devient un atout pour apprendre le français

À ses yeux, les approches plurilingues ne menacent pas non plus la construction identitaire des jeunes. «La plupart se considèrent déjà bilingues, ils ne se reconnaîtront pas si on leur propose d’adhérer à une représentation monolingue de la francophonie.»

Quelles que soient les peurs du corps enseignant, les chercheurs restent persuadés que si les enfants «amènent leur langue dans la salle de classe, ils parleront plus facilement le français et développeront un sentiment d’appartenance plus grand», selon les mots de Carole Fleuret.