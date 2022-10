Publicité orbitale pour ciel nocturne

Lumière et débris

Même si elle était rentable, l’idée signifierait tout à la fois une augmentation de la pollution lumineuse nocturne, à une époque où l’on tente de la réduire.

Et une multiplication des débris spatiaux, à une époque où l’on s’inquiète de plus en plus de ses conséquences.

Et de surcroît, pour des motifs bien peu scientifiques.

C’est sans compter les millions de personnes qui rêvent sous le ciel nocturne… sans publicités.