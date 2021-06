Produits de santé naturels: l’homologation n’est pas une preuve d’efficacité

Un rapport du Vérificateur général du Canada concluait en avril que Santé Canada n’avait «pas permis de garantir l’innocuité et l’efficacité» des produits de santé naturels. Un résultat qui n’étonne pas quand on connaît le processus et les critères d’approbation.

Au Canada, les produits de santé naturels (PSN) sont définis comme des «substances naturelles utilisées pour rétablir ou maintenir une bonne santé ».

Ils peuvent être fabriqués à partir de plantes, d’animaux et de microorganismes provenant de milieux marins ou terrestres. Ils comprennent notamment les vitamines et minéraux, les plantes médicinales, les remèdes «traditionnels» et homéopathiques, ainsi que les probiotiques, les acides aminés et les acides gras essentiels.

PSN versus médicaments

Pour être vendus au pays, ils doivent, depuis 2004, obtenir un numéro de produit naturel (NPN) ou de remède homéopathique (DIN-HM) de huit chiffres en vertu du Règlement sur les produits de santé naturels. Ce numéro, qui figure sur l’étiquette du produit, confirme qu’il a été examiné et que la vente a été approuvée par Santé Canada.

Pour obtenir ce numéro, les fabricants ou importateurs de PSN doivent fournir à Santé Canada des renseignements détaillés sur la composition, la dose recommandée, les ingrédients médicinaux et non médicinaux, l’usage suggéré et les contre-indications de leurs produits, ainsi que des preuves de leur innocuité (sécurité), efficacité et qualité.