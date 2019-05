Cet homéopathe était-il une source crédible ?

«Les risques sont graves: méningite, ataxie, encéphalite, polynévrite… Il peut y avoir une atteinte du système nerveux»

Le journaliste lui demande tout de suite: c’est quoi, la probabilité d’avoir des complications? Sa réponse: «Eh bien on n’en sait rien, justement.»

C’est une affirmation douteuse. Les effets secondaires des vaccins sont, au contraire, dûment connus et comptabilisés, par exemple par les autorités américaines (CDC), canadiennes et françaises (INPES) de la santé.

La plupart des effets secondaires de ce vaccin spécifique sont de l’ordre de la démangeaison et de la fièvre bénigne. Pour les cas les plus graves, le CDC mentionne une possibilité de quatre cas sur 10 000 de «convulsion fébrile» (des crises de quelques minutes associées à une minorité d’enfants fiévreux).

Santé Canada parle d’un cas d’allergie sur un million et, plus rarement encore, d’un cas plus sérieux (choc anaphylactique). En France, l’INPES rappelle de plus que ces risques de complications sont systématiquement beaucoup plus élevés pour quelqu’un qui attrape la rougeole que pour une personne qui se fait vacciner.

Verdict

Didier Grandgeorge est un invité qui n’apporte rien de tangible et dont les antécédents laissent à désirer.