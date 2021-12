Deux prix ARTmonie pour l’école élémentaire Laure-Rièse

Avec une vidéo intitulée Plus fort ensemble! présentée par sa classe 1-2A, l’école élémentaire Laure-Rièse, à Scarborough, a remporté récemment le prix ARTmonie du cycle primaire dans le cadre du concours annuel contre l’intimidation… Mais également le prix du public!

La vidéo retrace le parcours des jeunes élèves dans leur réflexion contre les micro-agressions. À travers leurs dessins, ils évoquent les causes possibles de ces comportements et leurs conséquences. Face à cela, les élèves ont créé une murale pour symboliser la force du collectif et contrer la cyber-intimidation.

«Micro-agressions – Macro-problèmes»

Le Conseil scolaire Viamonde annonçait la semaine dernière les œuvres gagnantes de son concours ARTmonie annuel. Sept prix ont été remis à six productions artistiques différentes.

Ce sont plus de 25 écoles qui ont participé à l’édition 2021-2022, dont le thème était «Micro-agressions – Macro-problèmes». Au total, Viamonde a reçu plus d’un cinquantaine de créations des essais, dessins, saynètes ou encore vidéos.

Les critères de sélection étaient: l’atteinte de l’objectif de sensibilisation (l’œuvre sensibilise la communauté scolaire sur l’intimidation), l’impact (l’œuvre fait réagir le public) et la créativité (l’œuvre démontre de l’originalité).