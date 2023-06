Privatisation en santé: le gouvernement Ford nomme des organismes d’inspection

Le règlement n’offre toutefois pas plus de détails sur les nouvelles responsabilités des ces deux groupes, qui étaient déjà chargés de l’évaluation de la qualité des chirurgies et des opérations dans les établissements à but non lucratif.

Afficher la liste des prix

Le gouvernement Ford a inscrit dans son règlement que les cliniques privées seront tenues d’afficher sur leur site Web la liste des prix pour tous les services non assurés qu’un patient peut choisir d’acheter.

Cela comprend tous les coûts associés aux appareils, aux traitements et aux services supplémentaires qui ne sont pas couverts par le RASO.

Les établissements qui n’ont pas de site Web devront afficher cette liste à un endroit bien en vue.

Processus de plainte

Les cliniques privées devront également afficher le numéro de téléphone du programme du ministère de protection de l’accès aux soins de santé publique, qui examine les cas dans lesquels un patient peut avoir été facturé pour un service couvert par l’assurance.