Présidence de la Chambre des communes: un jeu de coulisses

La course à la présidence de la Chambre des communes prendra fin ce lundi 22 novembre, date de la reprise des travaux parlementaires. Six candidat·e·s sont en lice, dont le président en poste depuis 2019, Anthony Rota. Et les deux vice-présidentes, Carol Hughes et Alexandra Mendès.

Le ou la président·e de la Chambre des communes a plusieurs fonctions: interpréter les règles de la Chambre avec impartialité, maintenir l’ordre et défendre les droits et les privilèges des députés, dont le droit à la liberté de parole.

Les Libéraux Anthony Rota et Alexandra Mendès, la Néo-Démocrate Carol Hugues, ainsi que les Conservateurs Chris d’Entremont, Marc Dalton et Joël Godin sont dans la course.

Elizabeth May?

Un point d’interrogation subsiste pour Elizabeth May, ancienne cheffe du Parti vert et députée de Saanich—Gulf Islands en Colombie-Britannique. Elle devrait prendre sa décision avant ce vendredi 19 novembre, a confirmé à Francopresse sa cheffe de cabinet, Debra Eindiguer.

Seuls Carol Hughes, Alexandra Mendès et Chris d’Entremont ont donné suite aux appels de Francopresse pour discuter de leur rôle à ce poste, si elles ou il l’obtiennent, notamment dans le contexte d’un gouvernement minoritaire.