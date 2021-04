Présent dans vos maisons, le gaz radon peut causer la mort

Vous avez sans doute dĂ©jĂ entendu parler des dangers mortels du monoxyde de carbone, mais connaissez-vous le gaz radon? Invisible, inodore et insipide, ce gaz est parfois prĂ©sent dans vos maisons et peut vous tuer. l-express.ca vous prĂ©sente son origine, ses dangers et les moyens de s’en prĂ©munir.

Le gaz radon, c’est quoi?

Ă€ l’image du monoxyde de carbone, le gaz radon est très dangereux, car il est imperceptible. C’est un gaz naturel radioactif issu de la dĂ©sintĂ©gration de l’uranium et du radium prĂ©sents dans le sol et les roches. En se dĂ©sintĂ©grant, il crĂ©e des Ă©lĂ©ments solides radioactifs qui peuvent se retrouver dans l’air et se dĂ©poser sur les voies respiratoires après inhalation.

OĂą se trouve le gaz radon?

PrĂ©sent un peu partout (sol, eau, air), le gaz radon est le plus nĂ©faste lorsqu’il se trouve dans l’air. Mais le niveau de sa dangerositĂ© dĂ©pend de sa concentration, mesurĂ©e en Bq/mÂł (becquerel par mètre cube).

C’est pourquoi, une fois libĂ©rĂ© dans l’air, ce gaz prĂ©sente moins de dangers que confinĂ© dans un espace clos.

Le gaz radon s’infiltre par des fissuresÂ

C’est d’ailleurs le cas dans certaines habitations. La concentration de gaz radon peut parfois y atteindre plusieurs milliers de Bq/mÂł. Et donc se rĂ©vĂ©ler très dangereuse pour notre santĂ©.