Prendre d’assaut l’isolement des aînés

Secondée par huit de ses associations membres, la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) démarre en 2020 un grand projet dont l’objectif est de briser l’isolement des personnes âgées.

«On peut être isolé de plusieurs façons. La maladie, un conjoint qui décède. On peut aussi être isolé en hiver à cause d’une tempête de neige ou quand on habite en milieu rural. Et on peut l’être aussi par la langue.»

C’est à partir de la Colombie-Britannique que Stéphane Lapierre va coordonner pour la FAAFC un ambitieux programme, auquel vont participer sept provinces et un territoire, pour faire sortir de leur isolement des milliers de personnes âgées.

Trois initiatives

Sensible à ce problème, le gouvernement canadien par l’entremise du programme Nouveaux Horizons a octroyé quelque 3 700 000 $ pour l’implantation de trois initiatives d’envergure:

– la conception d’un centre d’activités téléphoniques pour aînées et aînés francophones,