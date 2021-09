Salon des cadres supérieurs: trouvez l’EMBA qui vous correspond

NYU-Stern, UCLA Anderson, Pepperdine, Penn State, Rotman, Manchester Business School, HEC Paris, IE Business School… Des écoles prestigieuses ont répondu présentes.

L’objectif est de renseigner celles et ceux qui souhaiteraient suivre une telle formation, et leur permettre d’avoir un premier contact avec les écoles avant d’envoyer leur dossier de candidature. C’est l’occasion d’augmenter vos chances d’admission en recevant un retour sur votre projet et votre profil.

EMBA: Un accélérateur de carrière

Les maîtrises exécutives en administration des affaires s’adressent aux cadres expérimentés souhaitant accélérer leur carrière, tout en continuant à travailler en parallèle. Pour preuve, 39% des EMBA sont promus au cours de leur programme, et 53% voient leurs responsabilités s’accroître.

Les profils des anciens étudiants des EMBA sont variés. Par exemple, 12% des EMBA travaillent dans le secteur de la santé, et 9% dans celui de la tech.

Les salons en présentiel sont de retour à l’occasion de la prochaine tournée Access MBA qui passera par Toronto le 18 novembre. De nombreuses écoles canadiennes seront au rendez-vous, comme Rotman School of Management, Sobey School of Business, ou encore Ivey Business School.