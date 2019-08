Pouvez-vous passer 30 minutes par jour dans la nature?

Les quatre parcs provinciaux les plus proches de Toronto sont ceux de Darlington à l’Est d’Oshawa, Holland Landing Prairie au Nord de Newmarket, Forks of the Credit au nord de Brampton, et Bronte Creek à Oakville.

Une vingtaine d’autres parcs provinciaux, vers le lac Simcoe et la Baie Georgienne, sont également à moins de deux heures de route de Toronto.

Toronto

Une autre vingtaine de parcs, forêts et terrains de camping sont également gérés par la Toronto and Region Conservation Authority, sans parler des très nombreux parcs urbains entretenus par la Ville de Toronto et chacune des municipalités environnantes.

Mentionnons le parc des îles de Toronto et celui de la jetée Leslie, High Park dans l’Ouest de la ville et les plages et falaises de Scarborough dans l’Est.

La piste cyclable du Don Valley permet aussi de traverser la forêt longeant la rivière Don, sous la principale autoroute nord-sud de la métropole.