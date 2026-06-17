Pourquoi les conflits nous rendent‑ils idiots?

Pourquoi un désaccord pourtant banal au travail ou avec des proches peut-il soudainement se transformer en conflit? Pourquoi une personne habituellement réfléchie devient-elle incapable d’entendre une solution raisonnable?

La réponse ne tient pas juste à la mauvaise volonté, au manque de maturité ou à un défaut de communication. Elle tient aussi à la manière dont notre cerveau traite les différends.

Un constat s’impose pour moi après des décennies à observer et à intervenir dans la gestion des conflits: même les personnes les plus compétentes peuvent perdre une partie de leur lucidité lorsqu’un désaccord devient menaçant.

L’intelligence, l’éducation ou l’expérience ne protègent pas entièrement contre ce phénomène. Des individus habituellement capables d’analyses fines peuvent alors se montrer rigides, réagir de manière impulsive ou refuser une solution pourtant raisonnable.

Notre cerveau ne traite pas le conflit comme un simple problème logique à résoudre. Il active aussi des forces émotionnelles et neuropsychologiques qui influencent la perception de la situation, l’interprétation des intentions de l’autre et le choix des réponses.