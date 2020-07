Pour une véritable société franco-canadienne d’un océan à l’autre

Donc, il y a encore une crainte de se faire diluer ou que le Québec prenne le dessus?

Dans les années 1960, les francophones de l’extérieur du Québec ont perçu que les Québécois ne faisaient plus partie de leur «famille» d’une certaine façon.

Cela a permis un retour sur leur identité propre, mais en même temps, un certain affaiblissement du lien culturel. Je pense que la situation change aujourd’hui — pas uniquement parce que les francophones ont besoin de cette diffusion plus large — mais aussi parce qu’au Québec, il y a plus d’ouverture.

Tout ça pour dire que si on est une nation, si on veut faire société, on ne peut pas faire ça dans son village. On peut vivre son ethnicité dans son village, mais on ne peut pas vivre une culture sociétale.

Une culture sociétale, ça demande un espace plus large, un certain détachement. Ça demande de grandes institutions. Seule une densité démographique peut survivre. Il y a un niveau où on n’est pas assez pour faire société.

Nouveau livre

Joseph Yvon Thériault vient tout juste de faire paraître L’autre moitié de la modernité: Conversations avec Joseph Yvon Thériault, où il est question des enjeux de la francophonie canadienne.

Parmi ses autres essais notons: L’identité à l’épreuve de la modernité (1995), Faire société: société civile et espaces francophones (2007), Francophonies minoritaires au Canada: l’état des lieux (2008, sous sa direction) et coauteur du collectif Espaces francophones en milieu minoritaire (2008).