Pour survivre au confinement, imitez les astronautes

Si vous pensez que le confinement est difficile, imaginez ce que c’est que de vivre pendant plusieurs mois sur la station spatiale internationale.

L’astronaute américain Scott Kelly, qui y a séjourné deux fois (2010-2011 et 2015-2016), offre trois conseils sur la «vie en isolement»: se faire un horaire, et s’y conformer; prévoir du temps pour se détendre; et le plus important des conseils, celui qu’il avait lui-même le plus de mal à suivre… aller faire un tour dehors.

Plein air

«Après avoir été confiné dans un petit espace pendant des mois», dit-il, «j’ai littéralement commencé à réclamer de la nature — la couleur verte, l’odeur d’une terre fraîche et la chaleur du soleil sur mon visage. Cette expérience avec une fleur est devenue plus importante pour moi que je ne l’aurais jamais imaginé.»

«Mes collègues aimaient faire jouer un enregistrement des sons de la Terre, comme des oiseaux, le bruissement des branches, et même des moustiques, encore et encore. Ça me ramenait sur la planète.»