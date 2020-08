Pour le meilleur ou pour le pire, les gens du Nouveau-Brunswick aux urnes!

La campagne sera de 28 jours, soit la durée minimum prévue par la loi électorale.

À la dissolution de l’Assemblée législative, Conservateurs et Libéraux détenaient chacun 20 sièges. Le Parti vert et l’Alliance des gens en ont 3 chacun, soit le nombre qu’ils ont fait élire en 2018. Il y a un indépendant et deux circonscriptions vacantes, pour un total de 49 députés. La marge de manœuvre pour les deux principaux partis de faire des gains est mince.

Les scénarios possibles… ou impossibles

«Higgs a décidé de jouer le tout pour le tout. On verra. Ça peut aller dans différentes directions», souligne le politologue de l’Université de Moncton, Roger Ouellette. Il ne croit pas cependant que la question de la pandémie sera un enjeu majeur.

«Ce ne sera pas une élection comme une autre, comme on a une rentrée scolaire et universitaire qui ne sera pas comme les autres. On apprend à vivre en pandémie puis on sera les pionniers au Canada avec des élections en pandémie.»

Le Nouveau-Brunswick sera en effet la première province ou territoire à tenir une élection depuis l’apparition de la CoViD-19. C’est pourquoi Stéphanie Chouinard, politologue au Collège militaire royal du Canada, pense que le reste du Canada portera attention, pour une rare fois à une élection au Nouveau-Brunswick.