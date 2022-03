Pour des génomes humains plus inclusifs de tous les peuples

Mais l’autre bémol ne deviendrait apparent qu’après quelques années. Non seulement y a-t-il des différences d’un génome à l’autre, et elles sont importantes, ne serait-ce que parce que certaines différences expliquent des maladies. Mais en plus, il y a des différences qui ressortent plus ou moins souvent d’une région géographique à l’autre.

Le projet Pangénome humain

C’est à cela que veut s’atteler le projet Pangénome humain.

Son objectif: fournir un portrait plus complet de l’ensemble des variations de la génétique humaine — incluant les additions, les soustractions et autres types de mutations.

Ses promoteurs utilisent une métaphore. Plutôt que de décrire le génome humain de façon linéaire — de A à Z — décrivons-le comme une carte de métro, avec ses multiples branches.

Le besoin est devenu encore plus apparent lorsqu’en 2018, une équipe a publié dans Nature Genetics le séquençage de 910 personnes «de descendance africaine». Il comporte une séquence de près de 300 millions de «lettres», ou 10% du total, qui ne se retrouve pas ailleurs… Ou du moins pas dans les génomes jusqu’ici séquencés.