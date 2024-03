Pour augmenter le taux de natalité, faites gagner votre équipe!

Peut-on établir une corrélation entre le fait d’assister à des compétitions sportives majeures et la naissance d’un enfant neuf mois plus tard ? Oui… mais surtout si notre équipe a gagné.

C’est la conclusion d’une équipe de trois chercheurs d’Irlande et de Malte dans une étude intitulée Tournois sportifs et modifications du taux de natalité 9 mois plus tard.

Il s’agit de plus d’une synthèse de la littérature scientifique… Comme quoi quelques chercheurs s’étaient déjà posé la question.

Football et rugby

En particulier, cette revue de la littérature a trouvé cinq événements pour lesquels on remarque une hausse des naissances neuf mois plus tard: le Super Bowl; la Ligue des champions UEFA de 2009 (Union des associations européennes de football); la Coupe du monde de football 2010; l’Euro UEFA 2016; la Coupe du monde de rugby 2019.

On retrouve aussi des corrélations autour d’autres tournois (football et soccer aux États-Unis, rugby en Afrique, en Asie et en Europe). Mais spécifiquement, écrit le trio, «à la suite de victoires notables d’une équipe ou du pays d’accueil du tournoi».