Postsecondaire: adaptation à la vitesse grand V

Le côté positif de la crise

D’une certaine manière, Dany Benoit fait le parallèle avec ce qui s’était passé lors de la crise du SRAS en 2003. À l’époque, elle avait amené plusieurs professeurs à adopter de nouvelles technologies.

«Les profs ont toujours été réticents à adopter la formation à distance et les technologies d’enseignement et d’apprentissage. Ils sont habitués à offrir le cours en classe, à utiliser le tableau et PowerPoint, mais là ça accélère les choses. Ils voient que les technologies sont là depuis longtemps et qu’elles peuvent servir à améliorer l’enseignement et l’apprentissage.»

«Le défi tout de suite, c’est que les profs qui sont nouveaux là-dedans doivent apprendre rapidement. Les profs qui avaient déjà un pied dans ces technologies, ç’a été plus facile», reconnaît Dany Benoit.

Les outils étaient déjà là

Ces observations résonnent effectivement à l’Université de Moncton. «Certains outils, ça fait probablement deux ans que notre équipe essaye de pousser pour que les gens les utilisent. Là, on a vu une grande augmentation de l’utilisation», note Mélanie Roy.

Même constat du côté de l’Université Laurentienne, témoigne Serge Demers. «Il y a sûrement une partie du corps professoral qui trouve que cette approche de présentation par Zoom — souvent quand il y a un petit groupe où c’est interactif — qui trouve sûrement que c’est un moyen tout à fait acceptable de présenter leur matériel.»