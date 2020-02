Portrait perspicace des «vieux»

Chacune vit encore aux crochets de leur richissime ex-mari. Il y a deux jumelles, dont une qui est kleptomane, et un ancien juge sur qui une préposée se penche pour lui donner ses pilules et un verre d’eau. Il en profite pour se rincer l’œil en observant sa poitrine imposante.

Voisin bruyant

Dans cette résidence, on peut jouer aux cartes, au bingo, chanter dans une chorale ou tricoter. «Mais moi, je bande!», de lancer un ancien politicien, trois fois ministre. Il est voisin de Wesley et trouble son sommeil, car il réussit à s’envoyer régulièrement en l’air avec une employée.

Profitant de cette situation, l’auteur expliquer pourquoi on aime boire, caresser et se blottir contre un corps chaud. Voici sa réponse: parce que dès qu’on sort du ventre de sa mère, on cherche le sein gorgé de lait, la caresse maternelle et la chaleur de son corps contre le sien.

Souvenir de tendresse

Le style de Didier Leclair est finement ciselé. On trouve de savoureuses descriptions comme celle-ci: «envelopper quelqu’un qu’on aime dans un tissu ouaté d’illusion réconfortante».

Ou des réflexions percutantes comme «tout geste de tendresse ne meurt pas tant que son souvenir est partagé. Une fois enfermé dans le cœur d’un soliloque, l’amour est une mélodie pour piano à une main.»