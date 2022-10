Poilievre nomme 51 ministres dans son cabinet fantôme

C’est en pleine relâche parlementaire que Pierre Poilievre a annoncé la composition de son cabinet fantôme. Ce sont 51 ministres qui surveilleront les ministères du gouvernement. En incluant les ministres associés, le cabinet fantôme du Parti conservateur (PCC) comprend 71 députés sur les 118 du caucus.

Joël Godin conserve son poste de porte-parole aux Langues officielles, et c’est le député d’origine polonaise Tom Kmiec qui est chargé de l’Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté. Le PCC a envoyé quelques flèches au gouvernement dans les appellations de certains ministères.

Pierre Poilievre a nommé près de la moitié de sa députation comme responsable d’un ministère fantôme.

Le chef conservateur n’a pas oublié ses anciens adversaires dans la course à la direction: Leslyn Lewis obtient le portefeuille fantôme de l’Infrastructure et des collectivités, et Scott Aitchison devient responsable du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion.

D’anciens ministres conservateurs sous Stephen Harper surveilleront des portefeuilles importants :