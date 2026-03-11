Poétique et historique, ce roman de David Ménard

En 1952, Léo-Rhéal Bertrand, dit le Tuxedo Kid, est condamné pour le meurtre de sa deuxième épouse, plus de quinze ans après avoir été acquitté de celui de sa première. Dans Tuxedo Kid, mon amour, David Ménard reprend cette histoire en donnant entièrement la parole à la première épouse.

On a droit à un roman autant poétique qu’historique.

Noyade?

Léo-Rhéal Bertrand est né le 13 juin 1913 à Saint-Polycarpe (Québec). Cet homme d’une grande beauté, intelligent et charismatique, épouse Rose-Anna Asselin en 1934.

Elle meurt noyée moins d’un an plus tard. Le blâme est jeté sur le mari habillé en tuxedo, mais il est acquitté au terme d’un procès houleux.

En 1951, Bertrand épouse Dolorosa Trépanier, riche veuve d’Ottawa. Deux mois plus tard, elle périt dans l’incendie d’un camp de pêche en Outaouais.