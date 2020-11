Plusieurs variétés de dinosaures volants parmi les ancêtres des oiseaux

Comprendre ce qui s’est passé demandera, selon lui, des analyses plus approfondies et la découverte de spécimens complets.

«Pas seulement les plumes et les avant-bras, car l’envol nécessite quantité de muscles et le fait d’avoir évolué pour conserver cette aptitude. Pour l’instant, l’archaeopteryx reste, sans doute, le plus proche des vrais oiseaux», tranche le conservateur.