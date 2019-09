Le jour catastrophique des dinosaures, d’heure en heure

Il y a 66 millions d’années, une météorite s’est écrasée sur la Terre, lançant une cascade d’événements qui allait mettre prématurément fin à la carrière des dinosaures. Mais que s’est-il passé dans les minutes et les heures qui ont suivi la collision?

Ce sont les questions auxquelles ont voulu répondre les chercheurs qui ont analysé un forage du cratère de Chicxulub, qui gît aujourd’hui sous 1 000 mètres de calcaire, à cheval entre la péninsule du Yucatan et le Golfe du Mexique.

Une carotte de 130 mètres

Une «carotte» de roc de 130 mètres de long qui, décortiquée millimètre par millimètre, révèle une journée cataclysmique dont on devinait déjà les grandes lignes — mais la révèle pratiquement heure par heure.

Le genre de précision qu’on n’a pas l’habitude de voir en géologie, note dans le National Geographic la géologue Jennifer Anderson, qui commente le travail de ses collègues, paru lundi dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Rejets dans l’espace et tsunami

La météorite a d’abord «temporairement» creusé un trou de 100 kilomètres de large et d’une trentaine de kilomètres de profondeur. Un impact qui a provoqué un tsunami s’éloignant dans la direction opposée au cratère, mais aussi catapulté de la roche jusque dans la haute atmosphère — et probablement au-delà, dans l’espace interplanétaire.

La plus grosse partie du matériel est retombée sur la terre ferme en quelques minutes, laissant une empreinte caractéristique — reconnaissable 66 millions d’années plus tard — d’une roche en fusion qui est retombée et s’est refroidie.