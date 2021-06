Plusieurs produits de santé naturels ne contiennent pas ce qu’ils indiquent

Plusieurs des substituts trouvés dans ces études sont connus pour leur toxicité, leurs effets secondaires, leur risque pour les personnes allergiques ou leurs interactions indésirables avec d’autres plantes, suppléments et médicaments.

Rappel de produits de santé naturels

Les cas de contaminations peuvent mener à des rappels.

Ainsi, en février 2016, Santé Canada a rappelé les produits Forta for Men susceptibles de contenir des médicaments non déclarés associés à de graves risques pour la santé. Entre autres: du sildénafil et du tadalafil, les noms génériques du Viagra et du Cialis. Les produits affichaient pourtant un NPN.

Aux États-Unis, Walmart, Walgreens, Target et GNC, ont été accusés d’avoir vendu des PSN frauduleux en février 2015. Les tests ont montré que des produits de marque maison étiquetés comme étant du ginseng, du ginkgo biloba et de la racine de valériane, ne contenaient pas de trace d’ADN de ces plantes. Ils contenaient plutôt des résidus d’ail, de riz et de plantes d’intérieur.

D’autres contenaient des substances dangereuses pour les personnes allergiques. Comme des traces d’arachides et de soya, qui auraient dû être inscrites sur les emballages. Au Canada, les produits ont été rappelés en septembre 2015.