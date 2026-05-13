Plus de vaccins et de traitements chez les pharmaciens

À partir de juillet, les pharmaciens pourront administrer six vaccins supplémentaires: tétanos, coqueluche, diphtérie, pneumocoque, VRS, varicelle.

Ils pouvaient déjà administrer 21 vaccins, le plus commun étant celui contre la grippe saisonnière. On peut aussi s’y faire vacciner contre la covid, les hépatites A et B, la méningite, la rage, le zona, certaines maladies exotiques avant de partir en voyage…

Les pharmaciens pourront également traiter neuf nouvelles affections: durillons et cors, pellicules, sécheresse oculaire, poux, eczéma marginé, maux de tête légers, congestion nasale, teigne, verrues.

Cinq autres pratiques devraient être ajoutées début 2027: injection d’insuline, vitamine B12, tests pour le glucose ou les lipides… Cela portera à 33 le nombre d’affections traitables en pharmacie.

Plus commode

«Notre gouvernement rend les soins plus commodes, plus près de chez vous», affirmait la ministre de la Santé, Sylvia Jones, en annonçant cette avancée il y a quelques jours. Selon elle, 99% des pharmacies de la province vont adopter cette expansion permettant de supprimer des rendez-vous chez le médecin.

L’association des pharmaciens de l’Ontario accueille favorablement ces efforts pour élargir le champ d’activité des pharmaciens professionnels, qui «demeurent l’un des points d’accès à des soins les plus accessibles», fait valoir le PDG Justin Bates.