Plus de vaccins et de traitements chez les pharmaciens

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Votre pharmacien a maintenant une plus grande latitude pour vous aider à guérir de certains problèmes de santé. Photo: Shoppers Drug Mart
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Publié 13/05/2026 par Anna Vigne

À partir de juillet, les pharmaciens pourront administrer six vaccins supplémentaires: tétanos, coqueluche, diphtérie, pneumocoque, VRS, varicelle.

Ils pouvaient déjà administrer 21 vaccins, le plus commun étant celui contre la grippe saisonnière. On peut aussi s’y faire vacciner contre la covid, les hépatites A et B, la méningite, la rage, le zona, certaines maladies exotiques avant de partir en voyage…

Les pharmaciens pourront également traiter neuf nouvelles affections: durillons et cors, pellicules, sécheresse oculaire, poux, eczéma marginé, maux de tête légers, congestion nasale, teigne, verrues.

Cinq autres pratiques devraient être ajoutées début 2027: injection d’insuline, vitamine B12, tests pour le glucose ou les lipides… Cela portera à 33 le nombre d’affections traitables en pharmacie.

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L’OPA participe à plusieurs événements pour faire connaître les services des pharmaciens. Photos: courtoisie

Plus commode

«Notre gouvernement rend les soins plus commodes, plus près de chez vous», affirmait la ministre de la Santé, Sylvia Jones, en annonçant cette avancée il y a quelques jours. Selon elle, 99% des pharmacies de la province vont adopter cette expansion permettant de supprimer des rendez-vous chez le médecin.

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Justin Bates.

L’association des pharmaciens de l’Ontario accueille favorablement ces efforts pour élargir le champ d’activité des pharmaciens professionnels, qui «demeurent l’un des points d’accès à des soins les plus accessibles», fait valoir le PDG Justin Bates.

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Cette annonce «renforce notre système de santé en s’assurant que la population ontarienne profite d’une main-d’œuvre préparée à prodiguer des soins maintenant et pour l’avenir», ajoute Lisa Dolovich, la doyenne de la faculté de Pharmacie de l’Université de Toronto.

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À l’intérieur de la Faculté de Pharmacie de l’Université de Toronto, rue College près de Queen’s Park, un édifice à l’architecture spectaculaire.

D’autres praticiens

Le gouvernement de l’Ontario prévoit également l’élargissement des compétences d’autres praticiens: optométristes, physiothérapeutes, chiropraticiens, hygiénistes dentaires, denturologistes, audiologistes, orthophonistes…

Déjà, les physiothérapeutes pourront désormais prescrire des imageries diagnostiques, les chiropraticiens des ultrasons, et les hygiénistes dentaires des anesthésies locales.

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