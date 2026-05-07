La vaccination des bébés contre l’hépatite B ne devrait pas être une loterie

Quel est le risque de présenter une hépatite B chronique incurable, au Canada? Cela dépend en partie de la province où l’on naît.

Le vaccin contre l’hépatite B, commercialisé depuis les années 1980, a été le tout premier vaccin anti-cancer: il offre une protection contre un virus qui est la principale cause mondiale de cancer du foie.

Lorsque j’ai commencé mon cours secondaire, toutes les provinces et tous les territoires canadiens avaient déjà établi des programmes de vaccination contre l’hépatite B pour les élèves.

Ces programmes ont permis de réduire de 90% le taux de nouveaux cas d’hépatite B chez nos adolescents, entre 1990 et 2008.

Le moment choisi est crucial

Je ne remets pas en question l’efficacité de ces programmes, mais plutôt le moment de la vaccination.