Éradiquer l’hépatite C en s’inspirant de l’effort contre la covid

Cette approche, expliquent-ils, pourrait aider la grande proportion de personnes vivant sans le savoir avec une hépatite C chronique. Et elle pourrait déstigmatiser l’offre et la demande d’un dépistage de l’hépatite C.

Se focaliser sur les populations prioritaires

Parallèlement à l’élargissement des critères de dépistage de la covid, les mesures de santé publique ont été plus ciblées.

La pandémie a mis au jour des inégalités sociales, raciales et de classes de longue date. À cause de ces inégalités, certaines personnes risquent fort d’être en mauvaise santé et moins à même de pouvoir accéder aux soins de santé.

Certaines autorités de santé publique l’ont bien compris et ont multiplié les centres de vaccination et intensifié la sensibilisation dans les quartiers, sur les lieux de travail ainsi que dans les communautés les plus durement touchées par la pandémie.

La stratégie a porté ses fruits grâce à la focalisation des ressources là où les retombées sont les plus importantes et à l’élimination des obstacles qui empêchent les Autochtones, les Noirs et les autres communautés marginalisées à accéder aux services de santé.