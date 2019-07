Le Canada s’est engagé à éliminer l’hépatite C… mais tarde à agir

Un plan d’action visant à diagnostiquer et à traiter tous les Canadiens atteints de l’hépatite C, avec des cibles concrètes et du financement pour le soutenir, pourrait nous aider à guérir ces personnes avant que le coût de leurs soins de santé ne se multiplie de façon exponentielle.

Volonté politique déficiente

Les spécialistes de premier plan de l’hépatite C au Canada ont déjà dressé un schéma de ce plan d’action. Avec le Réseau canadien sur l’hépatite C (CanHepC), ils ont publié un document détaillé qui présente des méthodes éprouvées par le Canada et d’autres pays afin de décupler la prévention, le diagnostic et le traitement de l’hépatite C.

Le Modèle directeur pour guider les efforts d’élimination de l’hépatite C au Canada propose un éventail de solutions qui informent les décideurs dans l’élaboration de leur plan d’action, adaptées selon le contexte et les besoins de leurs régions, et de sorte à respecter notre engagement à éliminer l’hépatite C une fois pour toutes.

Avec un remède simple et efficace à notre disposition, et un plan d’action prêt à être adopté, tout ce qu’il nous manque pour rejoindre les 193 autres pays engagés à éliminer l’hépatite C est une volonté politique.