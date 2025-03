Pics de glycémie: le vrai du faux

Les hausses de glycémie sont la cause du diabète? FAUX

S’il est normal d’avoir des pics de glycémie après un repas, c’est lorsque la glycémie fluctue fréquemment d’un extrême à l’autre qu’on peut suspecter un problème de santé.

Des chercheurs proposent d’utiliser le concept de variabilité glycémique. Cet indicateur, exprimé en pourcentage, mesure à quel point la glycémie d’une personne peut varier d’un moment à l’autre par rapport à sa moyenne habituelle. Plus le pourcentage est élevé, plus la variabilité est grande.

Dans une étude réalisée en 2019, des scientifiques américains avaient mesuré un coefficient de variabilité moyen de 17% chez les personnes en bonne santé. Généralement, cette variabilité est plus élevée chez les prédiabétiques ou les diabétiques. Lorsque cette valeur dépasse 27%, cela peut signifier la présence de diabète.

Cependant, il est essentiel de comprendre que ce ne sont pas nécessairement les pics de glucose et la variabilité glycémique qui font progresser le diabète, observaient en 2024 des scientifiques britanniques. Ces variations sont vraisemblablement le symptôme du diabète et non pas la cause.

Des chercheurs suédois notaient pour leur part en 2024 que cette variabilité plus élevée est probablement due à un mauvais fonctionnement de cellules du pancréas.