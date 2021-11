Sur les traces du Petit Prince dans le désert du Sahara

Le désert est si vaste qu’on peut le parcourir sans croiser personne. Ou alors un serpent. Mais ce sera pour plus tard. Lorsqu’on sera prêt à repartir vers sa planète.

Sur la route qui quitte Ouarzazate pour aller à Merzouga, dernière petite ville marocaine aux portes du Sahara, je m’arrête pour contempler la majestueuse kasbah Amridil construite au XVIIe siècle. Avec son architecture typique des régions berbères du sud du Maroc, elle domine fièrement la palmeraie de Skoura et propose un voyage dans le temps quand on s’y arrête pour visiter ses différents quartiers.

L’oasis de Tinghir

Plus loin, l’oasis de Tinghir fait son apparition, encerclée par des reliefs montagneux dignes des westerns de Sergio Leone et des plus beaux paysages de l’Ouest américain. Des palmiers entourent différentes cultures et abritent la vie de villageois berbères.

C’est ici que je pénètre dans les impressionnantes Gorges de Toudgha (prononcez Toudra) qui se referment sur moi tel un tombeau royal capitonné d’ocre et de rouge. Situées au pied du Haut Atlas, elles peuvent atteindre 300m de haut. Un véritable bonheur pour les grimpeurs.

En flânant au bord du cours d’eau, j’admire les failles, les différentes teintes et le ciel qui semble coincé au-dessus, si haut, si loin. À peine le temps de me laisser tenter par un chèche bleu roi et je me remets en route. C’est que j’ai hâte d’atteindre le désert. Je voudrais m’y perdre pour contempler le coucher du soleil.