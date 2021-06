29 juin, Journée internationale du Petit Prince de Saint-Exupéry

Saviez-vous qu’il y a une journée internationale dédiée au Petit Prince? En fait, quelques villes et pays, dont New York, la France et la Chine, avaient déjà un jour pour commémorer le fameux personnage, mais La Fondation Antoine de Saint-Exupéry a désigné le 29 juin comme date officielle.

Pourquoi le 29 juin, vous demandez-vous? C’est le jour de naissance d’Antoine de Saint-Exupéry, l’auteur du Petit Prince. Pourquoi en faire une journée mondiale en 2020? Parce que c’était le 120e anniversaire de la naissance de Saint-Exupéry.

Qui était Antoine de Saint-Exupéry?

Né le 29 juin 1900 à Lyon d’une famille noble, Antoine était le fils de Jean de Saint-Exupéry et de Marie de Fonscolombe et le frère de Marie-Madeleine, de Simone, de François et de Gabrielle.

Plus tard, il deviendrait le mari de Consuelo Suncin Sandoval.

Le jeune auteur en herbe a fait son service militaire comme pilote en 1922. En 1926, année de son premier texte publié, il est allé travailler pour la compagnie Latécoère (devenue Aéropostale) où il transportait le courrier de Toulouse au Sénégal. Trois ans plus tard, Antoine se retrouverait en Amérique du Sud.