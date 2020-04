Quand des lutins boulanger, menuisier et soldat font vendre des céréales

Pillsbury Doughboy

Le bonhomme de pâte Pillsbury fut créé le 18 mars 1965 comme mascotte de la compagnie C.A. Pillsbury fondée en 1872 par Charles Alfred Pillsbury et son oncle John Sargent Pillsbury. Il fut d’abord appelé Poppin’ Fresh pour personnaliser la fraîcheur des biscuits.

Jos Louis

Arcade Vachon et Rose-Anna Giroux fondent leur boulangerie en 1923 à Sainte-Marie-de-Beauce (Québec). Neuf ans plus tard, Rose-Anna eut l’idée de découper ses gâteaux avec des couvercles de pots de poudre à pâte: le Jos Louis était né. Il porte le nom des fils Joseph et Louis.

Elsie the Cow

Elsie est une vache de bande dessinée créée comme mascotte de la compagnie Borden Diary en 1936 pour symboliser le produit laitier parfait. Elle apparaît d’abord avec trois autres vaches (Blossom, Bessie et Clara) dans une publicité pour un journal médical. En 1939, Elsie the Cow a sa propre annonce et remporte l’Annual Advertising Award.