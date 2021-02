Perseverance sur Mars: une dizaine d’années pour ramener ses cailloux sur la Terre

D’autre part, si le véhicule de 2026 ne réussit pas à ramasser les tubes laissés sur le sol martien ou que le MVA ne parvient pas à décoller, il n’y a pas d’alternatives.

Tout au plus les ingénieurs de la NASA envisagent-ils que certains des tubes pourraient être entreposés à bord de Perseverance. Si son moteur nucléaire fonctionnait toujours en 2026, elle pourrait peut-être aller porter elle-même sa cargaison au MVA.

Bond en avant

«Il y a toutes les chances que ça échoue», lisait-on l’an dernier dans le Scientific American. Si ça échoue, «une bonne partie de l’édifice de l’exploration martienne laborieusement construit pourrait s’effondrer», renchérit le même magazine ce mois-ci.

Mais si ça marche, ce sera «un pivot de l’essentiel, sinon de la totalité, de ce qui est à venir dans notre future relation avec la planète rouge»: d’indispensables collaborations internationales; des engins polyvalents et de plus en plus autonomes; et un bond en avant dans notre connaissance de la planète la plus susceptible d’être un jour habitée par des humains.

Pour l’heure toutefois, les ingénieurs ont l’œil sur des objectifs à plus court terme. Ils ont un véhicule mobile à mettre en marche. Et un mini-hélicoptère à faire voler au-dessus d’un lac asséché où l’on aimerait bien trouver des traces de glace et de vie passée.