Un premier hélicoptère sur Mars

Miniaturisation

Déjà dans les années 1990, les ingénieurs de la NASA réfléchissaient aux solutions possibles.

Toutefois, ils auront dû attendre la miniaturisation de l’électronique, la création de batteries plus efficaces et le développement de nouveaux matériaux, pour trouver le compromis idéal entre la taille de l’appareil, son poids et la puissance de sa batterie.

Les scientifiques ont également dû tester leur prototype dans une salle spécialement conçue pour imiter les conditions atmosphériques de Mars.

Mobilité

Longtemps, les sondes martiennes demeuraient immobiles à la surface. Ce n’est qu’en 1997 que le premier robot muni de roues s’est déplacé sur le sol martien. Sojourner ne pèse alors que 4 kg.

Curiosity, lancé en 2011, est à ce jour le plus gros et le plus fonctionnel des robots mobiles utilisés sur la planète rouge. De la taille d’une petite voiture, il transporte une dizaine d’instruments scientifiques permettant de réaliser des analyses sur place.